Denizli’deki Evlilik Okulu’nda 34. dönem başladı

dönem başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Ailemi Seviyorum projesi kapsamında hayata geçirdiği Evlilik Okulu’nda 34. dönem başladı. Kent Konseyi’nde düzenlenen eğitim programının ilk dersine, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Psikolog Gülay Korkut ve kursiyerler katıldı.

Evlilik Okulu’nun yakında 5. yılını tamamlayacağını ve bugüne kadar çok sayıda mezun verdiğini ifade eden Değirmenci, “Biz şehre sadece yol, park, viyadük, alt yapı, üst yapı hizmetleri olarak bakmıyoruz. Bu şehirde yaşayan insanlarımızın eğitim, kültür, sanat, spor ve sağlık konularıyla da ilgilenmesini kendimize hedef olarak koyduk. Hedefimiz gelecek nesillere daha güzel bir ülke bırakmak, daha huzurlu insanların yaşadığı bir toplum oluşturmaktır. Aile de bu toplumun en temel yapı taşıdır. Dolayısı ile evliliğe hazırlık anlamında bizler sizlere bir parça olsun katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Biz şuna inanıyoruz, sağlıklı nesiller ile sağlıklı evlilikler, sağlıklı evliliklerle de sağlıklı toplumlar oluşur. Toplumun huzurlu, güvende olmasını istiyorsak bunun yolu da aileden geçer” diye konuştu.

Konuşmanın ardından 34. dönem Evlilik Okulu’nun ilk dersine geçildi.