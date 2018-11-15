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Denizli'deki FETÖ davasında 15 tahliye

Denizli’de devam eden 31’u tutuklu 146 sanıklı FETÖ/PDY davasında ara karar açıklandı.

Denizli'de devam eden 31'u tutuklu 146 sanıklı FETÖ/PDY davasında ara karar açıklandı. Kararda 15 tutuklu adli kontrol şartıyla tahliye edildi.


Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam eden 31'u tutuklu 146 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) işadamları davasında ara karar açıklandı. Kararda, 15 tutuklu tahliye edilirken, sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Mahkeme heyeti, ara kararda, tutuklu sanıklar Ali İhsan K., Bekir Y., Erdal E., Fatih G., Gökhan E., Kamir E., Mahmut A., Malik C., Niyazi D., Ramazan C., Sadullah C., Muhammet M., Sibel C., Havana G. ve Ayşe S.n'in yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı 10 Aralık'a erteledi.


Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin il yapılanması ve finans ayağına yönelik soruşturma kapsamında 16'sı tutuklu, 100'ü tutuksuz, 30'u firari 146 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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