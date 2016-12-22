Denizli’deki FETÖ duruşmasında 3 tahliye kararı

Denizli’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik ‘Tavas Davası’nın ilk duruşması görüldü. 10 gündür devam eden duruşmanın sonunda verilen ara kararda 3 kişi tahliye edildi.

Denizli’de, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında 31’i tutuklu 3’ü firar toplam 75 kişinin yargılandığı ‘Tavas Davası’nın duruşması Denizli 2.Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, tutuklu bulunan sanıklardan Adil K., Salih D. ve Muzaffer S.’nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verirken, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme heyeti, avukatların talebi üzerine, adli kontrol şartını hafifleterek, haftada 3 gün imza uygulamasını bir güne indirdi.



"Mal varlıkları üzerindeki tedbir kararı devam etti"

Mahkeme, A.D., A.K. ile İ.B.’nin hakkında daha önce yakalama kararının devamına ve infazının uygulanmasına hükmetti. Gelecek duruşmada gizli tanık C.E.’yi dinleyecek mahkeme, Bylock kullanımı konusunda Denizli Emniyet Müdürlüğünden delilleri isteyecek. Sanıkların mal varlıklarının hakkında verilen tedbir kararının devamına karar verilirken, emekli sanıkların maaşlarına konulan tedbir kararın kaldırılmasına hükmedildi. Mahkeme heyeti sanıkların talep ettiği, belirli bir numaraya ait iletişim bilgilerinin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınmasını kapsayan raporun (HTS Raporu) getirilmesini reddetti. Aramalar sırasında el konulan paraların istenmesi talebini reddeden mahkeme heyeti, sanıkların mal varlıklarının üzerine konulan tedbir kararının kaldırılması yönündeki talebi kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, Bylock programının delil olarak sayılmaması ve dosya kapsamından çıkarılması konusunda sunulan talebi de, yapılacak değerlendirmenin hükümle birlikte karar vereceğini belirterek, reddetti.

Sanıkların sorgu sırasında Cumhuriyet Savcısının kendilerine kötü davrandığı ve hakkında suç duyurusunda bulunulmasının reddine hükmeden mahkeme, duruşmayı 13 Şubat 2017 saat 09.00’a erteledi.



"Mahkeme adil yargılama yaptı"

Dava hakkında konuşan Avukat Salim Kutlutürk, "Üç kişi tahliye oldu, bizim beklediğimiz bir tahliye kararı vardı, sonuçtan memnunuz. Mahkemenin bizi dinlediğini, bizi anladığına kanaat getiriyoruz. Bu anlamda sonuçtan memnununuz. Mahkemenin yaptığı yargılama yeterince hukuki, bu tahliyeler de indirim yaptığını gösteriyor. Biz sonuçtan memnunuz" diye konuştu.