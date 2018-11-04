Denizli'deki Ispartalılar bir araya geldi

Denizli'de yaşayan Ispartalılar gerçekleştirdikleri kahvaltı etkinliğinde bir araya geldiler.

Denizli'de yaşayan Ispartalılar Acıpayam ilçesinde düzenlenen etkinlikte buluştular. Programa kentte yaşayan bürokrat, kamu görevlisi, iş adamı ve Ispartalı hemşehriler katıldı. Etkinliği organize eden

Halil İbrahim Çerçi katılımın yoğun olduğunu ifade ederek, “Tanışma, kaynaşmayı ve yardımlaşmayı sağlamak adına Geleneksel hale getirdiğimiz etkinliğe katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Geçen yıl düzenlediğimiz etkinliğe göre katılım bu yıl daha fazla” dedi.

Ispartalıların birlik ve dayanışma organizasyonlarının sürekliliğinin sağlanması gerektiğini de belirten Çerçi, düzenlenen organizasyonlara Denizli'deki tüm Ispartalı hemşehrilerinin katılımlarını arzu ettiklerini söyledi.