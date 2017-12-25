Denizli’deki kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Acar’ın ailesinin gencin organlarını bağışladığı öğrenildi.

Denizli’nin Acıpayam ilçesi Akalan Mahallesi’nde seyir halinde olan Samet Acar yönetimindeki 20 ABA 03 plakalı hafif ticari araç sürücüsü kontrolünü kaybederek, refüje çıkmış ve elektrik direğine çarparak durabilmişti. Kazada Ramazan İnce kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, sürücü Samet Acar da hastanede tedavi altına alınmıştı. 19 yaşındaki sürücü Samet Acar’ın da hayatının kaybettiği öğrenildi. Ailenin Samet Acar’ın organlarını bağışladığı öğrenildi.