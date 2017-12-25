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25 Aralık 2017 16:31

Denizli’deki kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde hafif ticari aracın kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği kazada, yaralı olarak hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki Samet Acar da hayatını kaybetti.

Denizli’deki kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

25 Aralık 2017 16:31

Acar’ın ailesinin gencin organlarını bağışladığı öğrenildi.


Denizli’nin Acıpayam ilçesi Akalan Mahallesi’nde seyir halinde olan Samet Acar yönetimindeki 20 ABA 03 plakalı hafif ticari araç sürücüsü kontrolünü kaybederek, refüje çıkmış ve elektrik direğine çarparak durabilmişti. Kazada Ramazan İnce kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, sürücü Samet Acar da hastanede tedavi altına alınmıştı. 19 yaşındaki sürücü Samet Acar’ın da hayatının kaybettiği öğrenildi. Ailenin Samet Acar’ın organlarını bağışladığı öğrenildi.




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