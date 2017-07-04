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04 Temmuz 2017 09:21

Denizli’deki orman yangını devam ediyor

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor.

Denizli’deki orman yangını devam ediyor

04 Temmuz 2017 09:21


Edinilen bilgeye göre, dün akşam saatlerinde Sarayköy ilçesinin Tekkeköy, Kabaağaç ve Tırkaz Mahalleleri yakınında ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle 150 hektarlık bir alana yayıldı. Yangına ilk olarak havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Havadan müdahaleye akşam karanlığında ara veridi. Yangınla mücadele gece boyunca karadan sürdü.


Yangın söndürme çalışmalarına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler de destek verirken, jandarma ve polis ekipleri ise tahliye edilen mahallelere görevliler dışında kimsenin girmesine müsaade etmiyor.




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