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18 Eylül 2017 15:50

Denizli’deki orman yangınında yaklaşık 3 hektarlık alan yandı

Denizli’nin Honaz ilçesinde Kocabaş Mahallesi yakınlarında, bugün öğle henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Denizli’deki orman yangınında yaklaşık 3 hektarlık alan yandı

18 Eylül 2017 15:50

Denizli’nin Honaz ilçesinde Kocabaş Mahallesi yakınlarında, bugün öğle henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangında yaklaşık 3 hektar alanın yandığı bildirildi.


Denizli’nin Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi Akbaş Barajı üste tarafında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Saat 12.15 sularından çıkan orman yangına Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 3 amfibi uçak ve 7 helikopterle havadan, 32 arazöz ve 4 dozerle ise karadan müdahale etti. Genç çam ormanlarının bulunduğu bölgedeki yangına yaklaşık 3 buçuk saat söndürme çalışmaları yapıldı. Saat 15.30 civarları itibariyle yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.


Yangın nedeniyle, yaklaşık 3 hektar arasında alanın yandığı bildirildi.




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