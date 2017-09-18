Denizli’deki orman yangınında yaklaşık 3 hektarlık alan yandı

Denizli’nin Honaz ilçesinde Kocabaş Mahallesi yakınlarında, bugün öğle henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangında yaklaşık 3 hektar alanın yandığı bildirildi.

Denizli’nin Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi Akbaş Barajı üste tarafında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Saat 12.15 sularından çıkan orman yangına Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 3 amfibi uçak ve 7 helikopterle havadan, 32 arazöz ve 4 dozerle ise karadan müdahale etti. Genç çam ormanlarının bulunduğu bölgedeki yangına yaklaşık 3 buçuk saat söndürme çalışmaları yapıldı. Saat 15.30 civarları itibariyle yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yangın nedeniyle, yaklaşık 3 hektar arasında alanın yandığı bildirildi.