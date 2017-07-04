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04 Temmuz 2017 00:09

Denizli’deki yangın

Denizli’de 100 hektarlık ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan yangın bölgesine gelerek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Denizli’deki yangın

04 Temmuz 2017 00:09

Son durum hakkında bilgi veren Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, "Köy merkezlerimizde bir zarar yok. Güvenlik şeritleri afeti önledi. Şuanda köylerinde evlerini boşaltan vatandaşlarımız için ilçemiz kapalı spor salonu hazırlanıyor. Herhangi bir yaralımız yok" dedi.


Sarayköy ilçesi Tekkeköy mevkisinde yaklaşık 100 hektarlık ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bölgeye yakın Tekkeköy ve Tırkaz köylerini tehdit eden yangında vatandaşların evleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangına havadan 3 yangın söndürme helikopteri ile 3 yangın söndürme uçağı, karadan ise 21 arazöz, 2 dozer, 17 ilk müdahale edilirken, çeşitli illerden gelen itfaiye ekipleri, UMKE, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor.



Bakan Zeybekci yangın bölgesinde


Akşam saatlerinde ise Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci çalışmaları yerinde incelemek için yangın bölgesine geldi. Bakan Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Özbaş ile birlikte yürütülen çalışmalar ve son durum hakkında bilgi aldı.



"Herhangi bir yaralımız yok"


Son durum hakkında bilgi veren Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, “Ekipler hep birlikte iş makineleriyle beraber yangına müdahale ediyorlar. Güvenlik şeridi oluşturulmaya çalışılıyor. Ancak rüzgarın çok şiddetli esmesi çalışmalara mani oluyor. Köy merkezlerimizde bir zarar yok. Güvenlik şeritleri afeti önledi. Şuanda köylerinde evlerini boşaltan vatandaşlarımız için ilçemiz kapalı spor salonu hazırlanıyor. Vatandaşlarımızı oraya yönlendireceğiz. Herhangi bir yaralımız yok, hayvanları dahi tahliye ediyoruz ” dedi.




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