Denizli’den ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Hilal Camii’nde düzenlenen hacı uğurlama törenine, Denizli Valisi Hasan Karahan, İl Müftüsü Mehmet Aşık, müftülük personeli, hacı adayları ve yakınları katıldı. Tören Delikliçınar Yeni Cami İmam Hatibi Ömer Uykun’un Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Din görevlilerinin ilahi dinletisiyle devam etti.

Vali Hasan Karahan uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, hacı adaylarına seslenerek, “Yolculuğunuz mübarek olsun. Kutlu bir yolcuğa çıkıyorsunuz. Denizlimizden ilk hac kafilesini uğurluyoruz. Günahları af edilip, Haccı kabul olunanlardan olmanızı Rabbimden niyaz ederim” dedi.

İl Müftü Yardımcısı Hasan Hüseyin Palabıyık ise, kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adaylarını tebrik ederek, “Müminler olarak, özlem ve heyecan açısından dolu dolu yaşayacağımız hac ibadeti, kardeşlik, yardımlaşma, hoşgörü, sabır gibi değerlerin ve güzel ahlakın en güzel şekilde sergilendiği bir yolculuk ve ibadettir. Aynı zamanda hac, büyük iman ailesinin bütün fertlerinin bir araya geldiği mahşeri buluşmadır. Bu buluşmada sizler aziz milletimizin temsilcileri olarak oralarda bulunacaksınız. Meşakkatli ve heyecanlı bir ibadet sürecinde sizlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Bu vesileyle hacı adaylarımızın 2. Kafilesi 3 Ağustos Cuma günü, 3. Kafile ise 4 Ağustos Cumartesi günü yapacağımız tören ile uğurlayacağız” diye konuştu.

İl Müftüsü Mehmet Aşık’ın duası ile hacı adayları ve vatandaşlar arasında duygu dolu anlar yaşandı. Dua sonrası Müftü Aşık, havaalanına hareket edecek hacı adaylarının otobüslerini ziyaret ederek, mebrur hac temennisinde bulunarak sağ salim ülkelerine dönmelerini niyazında bulundu.