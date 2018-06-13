Denizlili 28 firma, Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı arasında

sıraya yükseltmelerinden büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, “TİM tarafından yapılan ve 26 sektörün hepsini kapsayan ‘İlk 1000 İhracatçı Firma-2017 Araştırması’ndaki listeye girerek onur kaynağımız olan 28 Denizli firmasını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. İlk 1000’de yer alan ihracatçı firma sayısına göre, Denizli’nin iller arasında 7’nci sırada bulunduğunu görmek ise ikinci bir onur payesi oldu. Her kim katkı sağladıysa, işvereninden işçisine, idarecisinden rehberlik ederek önümüzü açan büyüklerimize kadar herkese şükranlarımı sunuyor, ‘fikriniz yenilikçi, bileğiniz bükülmez, üretiminiz ve ihracatınız bereketli olsun’ diyorum. Siz bizim yüzümüzü güldürdünüz, dilerim sizin de her daim yüzünüz gülsün. İhracatla büyüyen, rekor üstüne rekor kıran, çalışkan ve girişimci Denizli’ye de bu yakışırdı.”