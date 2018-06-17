Denizlili askerin baba evine kurşun yağdı

Şans eseri kendi odası yerine evin salonunda yatan er, ölümden döndü. Jandarma eri, evlerine ateş edenlerin husumetlileri olduğunu ve kendisinin yattığı odayı bildikleri için bilinçli olarak kendi odasına ateş edildiğini iddia etti.

Olay, Denizli’nin Honaz ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre, Osmaniye’de jandarma er olarak askerliğini yapmakta olan ve geçirdiği ameliyat sonucu memleketi Denizli’ye hava değişim iznine gelen er Süleyman Öznalbant’ın baba evine gece yarısı ateş açıldı. Ateş edilen odada kimsenin olmaması olası bir ölüm ya da yaralanmanın önüne geçti. Gece silah sesleriyle uyanan er Süleyman Öznalbant’ın babası Mustafa Öznalbant, dışarıya baktığında beyaz bir arabanın hızla uzaklaştığını ve içinden birinin, "Bayramda ben yandım siz de yanacaksınız” diyerek uzaklaştığını belirtti. Daha sonra telaşla oğlunu ve eşini kontrol eden Mustafa Öznalbant, herhangi bir olumsuzluk göremeyince tekrar uyumaya devam etti. Sabah uyandığında oğlunun odasını kontrol eden Mustafa Öznalbant, oda duvarlarında ve tavanında kurşun izlerine rastlarken, odanın camlarının da kırık olduğunu fark etti. Er Süleyman Öznalbant’ın şans eseri odasında değil de oturma odasında yatıyor olması olası bir can kaybını önlerken, kurşunları fark eden baba Mustafa Öznalbant, hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kurşunlanan ev ve çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde, evin önünden geçen yolda boş kovanlara rastlandı. Kovanlar incelenmek üzere karakola götürüldü.

"Yattığım odayı biliyorlardı”

Er Süleyman Öznalbant, evlerine ateş edenlerin yaklaşık bir yıl önce geçirdiği trafik kazasında ölümüne sebebiyet verdiği şahsın yakınları olduğunu, merhumun yakınları tarafından daha önce tehditler aldığını ve merhumun yakınlarının kendisini yakından tanıdığı için yattığı odaya kadar bildiklerini ve kendi odasına ateşin bilinçli olarak ateş açıldığını iddia etti.

Baba Mustafa Öznalbant da emniyette verdiği ifadesinde, oğlunun bir yıl önce trafik kazası geçirdiğini, bu kazada bir şahsın ölümüne sebebiyet verdiğini, sonrasında beş ay ceza evinde yattığını ve şimdi askerde olduğunu söyledi.

Baba Öznalbant daha sonra evlerine ateş açanların geçirdiği kazada hayatını kaybeden şahsın yakınları olduğunu, bu şahıslardan daha önce de tehditler aldığını öne sürerek, şahıslardan şikayetçi oldu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlattığı bildirildi.