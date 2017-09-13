Denizlili Hacılar dualar ile karşılandı

Denizli’den kutsal topraklara hac vazifesini yerine getirmek için giden hacı adayları, hacı olarak dönmeye başladı. Denizli’de gece saatlerinde Ulu Camii’de düzenlenen karşılama etkinliğinde göz yaşları ve dualar ile hacılar karşılandı.

Hacı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Denizlili Hacılar “Görevimizin birini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim herkese nasip etsin. O günler hayatımdaki en güzel günlerdi. Oraları görmek, ibadet etmek nasip oldu” diyerek mutluluklarını paylaştılar.