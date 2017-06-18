Denizlili işadamları Afrika’nın kapısını çalıyor

Denizli Ticaret Odasından bir dizi temaslarda bulunmak üzere Sudan’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Denizli heyeti Sudan’da önemli temaslarda bulundu. Ziyarette DTO ile Kızıldeniz İşadamları Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Denizli Ticaret Odası organize ettiği gezide Denizli Milletvekili Şahin Tin’in başkanlık etti. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Ticaret Odası Meclis Başkanı Hüseyin Memişoğlu, ticaret odası yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Heyet üyeleri ilk olarak Hartum Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Osama A. Rayis ve sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

Toplantı ve saha gezilerine devam eden heyet, ilk durak olan Port Sudan’da Kızıldeniz Eyalet Valisi Ali Ahmed Hamid Abdulgadır tarafından karşılandı.

Daha sonra heyet, Coral Port Sudan Oteline geçerek Sudan Maliye ve Yatırım Bakanları ile yatırım olanakları hakkında toplantı yaptı.

Toplantıda konuşan AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Sudan’ın Türkiye için Afrika’ya açılan kapı olduğuna dikkat çekerek, “Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nin yanı sıra Afrika pazarları da Türkiye için çok önemli. Geleceğin ticaretine yön verecek ülkeler arasında Sudan’ın önemli bir rol üstleneceğine inanıyoruz. Bu bakımdan iki ülke arasındaki ticaretin artırılması büyük önem taşımaktadır. Ticaretimizin artması için de öncelikle Türkiye ve Sudan arasındaki serbest ticaret anlaşmalarının hayata geçirilmesi gerekmektedir” dedi.

Toplantıda Denizli ekonomisi ve Denizli Ticaret Odası hakkında bilgiler veren Başkan Uğur Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin, Sudan başta olmak tüm Afrika ülkelerine ziyaretler düzenleyerek, ticareti arttırmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Erdoğan, Sudanlı yetkililere kendilerine gösterilen ilgi ve iş birliği görüşmelerine verdikleri önemden dolayı teşekkür etti.

Kızıldeniz Eyalet Valisi Ahmed Hamid Abdulgadır da, kendisinin de içinde bulunduğu bir heyetle Denizli’yi ziyaret ettiklerini hatırlatarak, iki kardeş ülkenin işbirliğinin geliştirilmesinin önemine işaret etti. Abdulgadır, Denizli heyetine de teşekkür etti.

Yapılan konuşmalarda ticari iş birliğinin sürekliliğinin sağlanabilmesi için atılacak adımlar ele alındı. Denizli heyeti daha sonra hava yoluyla Port Sudan’dan ayrıldı. Denizli heyetinin temasları Khartoum’da devam edecek