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04 Ağustos 2018 11:31

Denizlili özel harekat polisi şehit oldu

Hakkari’nin Yükseova ilçesinde görev yaptığı birliğinde nöbet kulübesinden düşerek ağır yaralanan Denizlili özel harekat polisi Mehmet Ali Doğan, 1,5 aydır tedavi gördüğü GATA’da şehit oldu.

Denizlili özel harekat polisi şehit oldu

04 Ağustos 2018 11:31


Hakkari’nin Yükseova ilçesinde özel harekat polisi olarak görev yapan Mehmet Ali Doğan, 1,5 ay önce görev yaptığı birliğinde nöbet kulübesinden düşerek ağır yaralandı. Olay sonrası Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) tedavi altına alınan Doğan, yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.


Şehidin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi’nde bulunan ailesine acı haberi sabah saatlerinde verildi. Sabah 06.00 sıralarında şehit olan Doğan’ın, savcılık raporunun ardından saat 11.00’de Çardak Havalimanı’na getirileceği bildirildi.


Şehidin cenazesinin, Çınar Yeni Cami’de ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’a defnedileceği öğrenildi.




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