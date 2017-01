Denizlili vatandaşlar Sarıkamış şehitleri anısına yürüdü

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’de, ‘Sarıkamış Şehitleri’ anısına düzenlediği anma yürüyüşüne Denizlili vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı yürüyüşte kontrol noktası oluşturularak, yürüyüşe katılan vatandaşlara arama yapıldı. İncilipınar Parkında bir araya gelen vatandaşlar, oradan İstiklal Caddesi boyunca, Delikliçınar 15 Temmuz Şehitler Meydanına kadar bir yürüdü. Yürüyüşe Denizli Valisi Yardımcısı Ali Cergibozan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 102 yıl önce Sarıkamış’ta donarak can veren şehitler için yürüyüş boyunca vatandaşlar ve öğrenciler, ‘şehitler ölmez, vatan bölünmez’, ‘polise uzanan eller kırılsın’, ‘vatan sana canım feda’, sloganları attı ve tekbirler getirdi. Türkiye Bayrakları taşıyan vatandaşlara büyükşehir belediyesi banyosu da marşlarıyla eşlik etti. Bazı vatandaşlar da, evlerinin balkonlarından alkışlayarak yürüyüşe destek verdi.

Meydanda şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşının ardından İl Başkanı Ahmet İbanoğlu, bir konuşma yaptı.

Tarihte ‘beyaz hüzün’ olarak anılan Sarıkamış’ta şehit düşen Mehmetçikleri anmak için burada olduklarını söyleyen İbanoğlu: ’ Birinci Dünya savaşında, Ruslarla savaşan Osmanlı Devleti, kaybedilen vatan topraklarını geri almayı planlamış ve 90 bin askerle Sarıkamış harekatı başlamıştır. Kanları donarak şehit düşmüş, onbinlerce yiğit yüreğin donduğu şehit düştüğü alandır, Sarıkamış. Gençlik şühedanın izinde diyerek, Mehmetçikleri anmak için her yıl Ocak ayının ilk haftasında, Gençlik ve Spor Bakanlığımız öncülüğünde tüm yurtta, 81 ilde bütün gençlerimiz ve bütün insanlarımız birleşerek, 90 bin şehidimizi yad ederek, bugün buluşuyor. Bugün Denizli’de bizler, Sarıkamış’ın dondurucu soğuğunu yaşamasak da, genç yaşlı ve her yaştan katılımcı ile şühedanın izinde olduğumuzu temsili olarak, bu Pazar sabahı buradayız” diye konuştu.

Program yapılan duanın ardından sona erdi.