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08 Mayıs 2018 15:01

Denizlili yüzücü Fas’tan bronz madalya ile döndü

Fas’ın Marakeş şehrinde yapılan Gymnasiade 2018 yarışlarında Denizlili yüzücü Baturalp Ünlü, 400 metre karışık yarışında 4 dakika 29 saniyelik derecesi ile Türkiye Rekoru kırarak dünya üçüncüsü oldu.

Denizlili yüzücü Fas’tan bronz madalya ile döndü

08 Mayıs 2018 15:01


59 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katıldığı Gymnasiade 2018’de Türkiye yüzme, cimnastik, atletizm ve bocce dallarından 64 sporcu ile yer aldı. Denizli’de özel bir kolejde 10. sınıfta öğrenimini sürdüren 2002 doğumlu Baturalp Ünlü, son yıllarda yükselen formuyla dikkatleri çekmeyi başardı. 400 m serbest stilde Türkiye rekorunu elinde bulunduran Baturalp, Gymnasiade 2018’de kendisine dünya üçüncülüğü getiren 400 m karışık yarışında 4 dakika 29 saniye derecesi ile yeni bir Türkiye rekoruna imza attı.


Türkiye’yi, Dünya Okul Sporları organizasyonunda Fas’ta temsil eden Baturalp Ünlü’yü ilk tebrik eden isimlerden biri Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu oldu. Yüzmeye ciddi bir zaman harcayan ve kendisine büyük hedefler koyan Baturalp’in, dünya üçüncülüğü ve Türkiye rekoru başarısının tesadüf olmadığını söyleyen İbanoğlu, başta Baturalp’in öğrenim gördüğü okul yöneticileri ve öğretmenlerine, Beden Eğitimi Öğretmeni Ahmet Keskin, Antrenör Bayram Yalçınkaya ve en çokta çocuklarının spor yaşamını desteklediği için Baturalp’in ailesine teşekkür etti.




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