Denizlililer 2 kilometrelik iftar sofrasında buluştu

Denizlililer yaklaşık 2 kilometrelik iftar sofrasında buluştu.

Merkezefendi Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan ve ekolojik doğa parklarının en güzel örneği olarak gösterilen Ornaz Vadisi’nin açılışı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta yaklaşık 2 kilometrelik iftar sofrası kuruldu. Denizlililer açılışa akın etti.

Açılışa, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Denizli Valisi Hasan Karahan, Merkezefendi İlçe Kaymakamı Şükrü Görücü, AK Parti Denizli Milletvekili Dr. Sema Ramazanoğlu, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nurcan Dalbudak, AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Ekrem Başer, AK Parti Merkezefendi İlçe Kadın Kolları Başkanı Öznur Şen ve protokol üyeleri katıldı.

Bakan Zeybekçi’den Başkan Subaşıoğlu’na teşekkür

Açılış töreninde yaklaşık 2 kilometrelik iftar sofrasında vatandaşları selamlayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yoğun bir ilgiyle karşılandı. Bakan Zeybekci açıklamasında, “Ornaz Vadimizin açılış töreninde 30 bin vatandaşımızın iftar sofrasında olduğunu görüyoruz. Bugün burada her şey bir araya gelmemiz içindi. Allah kabul etsin. Merkezefendi Belediye Başkanımız Muhammet Subaşıoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Subaşıoğlu, “Sizlerin duası ve desteğiyle bunu başardık”

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ise, “200 dekarlık alan üzerinde inşa ettiğimiz Ornaz Vadimiz, sadece Merkezefendi’nin değil, Denizli’nin değil, Ege’nin değil, tüm Türkiye’nin en güzel rekreasyon projesidir. Hayırlı olsun. İçerisinde aşağı kıyı yolundan, yukarı kıyı yoluna Ornaz kafesinden kır kahvelerine, ateşli piknik alanlarından ateşsiz piknik alanlarına, ATV parkurundan at yoluna sağlık, kardeşlik, mutluluk adındaki üç ayrı köprüye kadar Ornaz Vadimiz Merkezefendimizin incisi. Yaklaşık 25 milyon TL’lik bir yatırımla ilçemize kazandırmış olduğumuz bu vadimiz sizlerin hizmetinde olacak. Merkezefendi Belediyesi olarak 4 yıllık bir belediye olmamıza rağmen sadece Denizli’deki 19 ilçe arasında değil tüm Türkiye’de 900’ü aşkın ilçe arasında en çok vizyon proje üreten belediyeyiz. Sizlerin duasıyla ve sizlerin desteğiyle bunları yaptık” dedi.

“2018 yılını açılış yılı ilan ettik”

Başkan Subaşıoğlu, açıklamalarının devamında, “2018 yılını vizyon projelerin açılış yılı ilan etmiştik. Şubat ayında bereketler toplantı sergi salonumuzun açılışını gerçekleştirmiştik. Bugün on binlerce hemşerimizin katılımıyla heyecanıyla, coşkusuyla ve aşkıyla Ornaz Vadisi’nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki günlerde Türkiye’nin en iyi projesi olarak gösterilen Merkezefendi Belediyesi kültür merkezi ve nikah salonunun açılışını sizlerin desteğiyle 50 bin kişiyle açacağız. 2018 yılının sonuna kadar önce Türkiye’nin en büyük halk kütüphanesi olan Merkez Kütüphane’nin açılışını gerçekleştireceğiz. Eylül ayında Türkiye’nin İlk Ve Tek İmam Hatip Fen Lisesi’nin açılışını hep beraber yapacağız. Sonra Engelsiz Yaşam Merkezini açacağız. Bugün aramızda çok önemli bir sanatçımız var. Mustafa Ceceli Bey, böyle güzel bir ortamda sizlerle birlikte Ornaz Vadimiz, Merkezefendimize, Denizlimize hayırlı olsun. Bu serinlik bütün yaz boyunca sizlerin hizmetinde olacak” dedi.