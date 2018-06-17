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17 Haziran 2018 22:17

Denizli’nin Çal ilçesi sağanak yağışa teslim oldu

Denizli’nin Çal etkili olan sağanak yağış sonrası dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı.

Denizli’nin Çal ilçesi sağanak yağışa teslim oldu

17 Haziran 2018 22:17

Yollarda sel suları nedeniyle göçüklerin oluşması trafiğin bazı noktalarda durmasına neden oldu.


Çal ilçesinde öğlen sonra başlayan sağanak yağış olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Sağanak yağış sonrası ilçe adeta savaş alanına döndü. Sel suları toprak başta olmak üzere önüne kattığı her şeye sürüklemesi ile taşan dereler sonrası ilçede bir çok bölgede trafik adeta durma noktasına geldi.


Yaşilyurt Mahallesi’nde debisi yükselen bir derenin taşması sonucu mahalle yolu ulaşıma 1 saat kapandı. Yaşanan taşkınlarda yolda kalan araçlar ise iş makineleri ile kurtarıldı. Sel suları ve su birikintileri nedeniyle ilçedeki bazı yollarda göçükler meydana geldi, tarım arazilerinde hasar oluştu.


Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Çal Belediyesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri selle mücadelede yoğun uğraşlar verdi. Yağışın durmasıyla birlikte ekipler hasara tespit çalışması başlattı.




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