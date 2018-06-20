Denizli’nin Çal ilçesinde tarıma sel darbesi

Tarım ilçesi diye adlandırılan ve Türkiye’de şaraplık üzümün yarısından fazlasını karşılayan Çal’da üzüm bağları ve hububat tarlalarında yaklaşık 35 milyon TL tutarında zarar olduğu belirtildi.

Haziran ayı başından bu yanan ilçede aralıklarla yapan sağanak yağmur ve dolu, tarım ürünleri ile ünlü Çal ilçesinde felakete neden oldu. Yağışlar sonrası yaşanan sel felaketlerinde üzüm bağları, ayçiçeği, mısır, arpa, buğday ve haşhaş tarlaları zarar gördü. Tarlalarda ürünlerin çeşitliliğine göre yüzde 40-90 arasında zarar oluşurken, zararın maliyetinin ise yaklaşık 35-40 milyon TL arasında olduğu kaydedildi. İlçedeki mahalle muhtarları ile bir araya gelerek zarar tespiti konusunda değerlendirme toplantısı yapan Çal İlçe Belediye Başkanı Fethi Akcan, sellerden dolayı yol ve üst yapılarda ciddi hasarlar olduğunu ifade etti. Üst yapı anlamında yaklaşık 2.5-3 milyon TL arasında bir zarar olduğunu aktaran Başkan Akcan, özellikle üzüm bağları olmak üzere tarım arazilerinde de zarar olduğunu vurguladı.

Akcan, "Üzüm bağlarında yaklaşık 8-9 bin dönüm alanda yüzde 100’lere varan zararlar var. 16-17 bin dönüm alanda yüzde 40-50 seviyelerinde hasarlarımız var. Çiftçilerin yaklaşık 35 milyon TL zararı var. Ayçiçeği, mısır, bamya, hububat ürünlerinin ve meyvelikleri işin içerisine kattığımı zaman yaklaşık 35 milyon TL civarında. Yaraların salınması için raporlar tutuldu ve hızlı bir şekilde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bizim talebimiz şu, TARSİM sigortası olanların zararları ödenecek ama sigortası olmayanların afet fonundan bir aktarım yapılması. 2015 yılında soğuk vurgunundan dolayı yaklaşık 7,5 milyon para aktarıldı. Ekonomi Bakanımızın desteği ile yine aynı şekilde bakanımızın desteği ile afet fonundan yararlandırmasını istiyoruz. Ayrıca çiftçilerimize hububat ile ilgili de tohum ve gübre desteği verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

"200 bin dekarlık bağ alanı ile Türkiye’nin şaraplık üzümde yaklaşık yüzde 35’lik ihtiyacını karşılıyoruz"

Çal Ziraat Odası Başkanı Haşim Ahmet Çil ise yağışlar nedeniyle ciddi zararlar olduğunu ve ilçedeki 34 mahallenin hemen hemen hepsinde yağışın etkili olduğunu dile getirdi. Mahallerdeki tarım arazilerinde yüzde 40’tan yüzde 100’e kadar zarar olduğunu hatırlatan Çil şunları söyledi:

"Bağcılık denilince Çal önemli bir merkez. 200 bin dekarlık bağ alanı ile Türkiye’nin şaraplık üzümde yaklaşık yüzde 35’lik üretimini karşılayan bir ilçe. Yağışlar ve dolu neticesinde bağlardaki hasarlarımız büyük. Tek yıllık ürünlerde bu sene bir hasar olduğunda gelecek yıl yenisini ektiğimizde yeni yıla yeni ürünle başlarız. Ama bağ, meyvecilik farklı bir şey. Bağ çubuklardaki yaraların kapanması, sağlıklı hale gelip yeniden ürün vermesi için en az 4 yıllık bir süreç gerekli."

İlçede afet fonundan gelecek olumlu haber bekleniyor

İlçede tarım arazilerinde sular çekilmeye başlarken başakların yerde olduğu, arpa-buğday ve haşhaşlarda da aşırı yağmurdan dolayı karararak çürüdükleri gözlendi. Ağustos ayında hasat yapılması gereken üzüm bağlarında ürün verimliliğin yarı yarıya düşeceği öngörülüyor.

İlçede sel felaketi sonrasında yaraların sarılması için gerekli afet raporlarının tutulduğu kaydedilirken, Başkan Akcan ve çiftçiler zararların karşılanması için afet fonundan gelecek bir yardımı bekliyor.