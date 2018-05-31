Denizli’nin Güney ilçesinde yaşanan sel felaketi

İlçede dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. Yağışla birlikte oluşan sel suları ilçe merkezinde yollarda ciddi anlamda zarar verirken, alt yapı çalışmalarının henüz birkaç hafta önce tamamlandığı ilçedeki yollarda su borularının geçtiği bölgelerde büyük çukurlar oluşarak çökme meydana geldi. Sel sularının önüne katıp sürüklediği çamur ve mıcırlardan dolayı yollar belli bir müddet kullanılamaz hale geldi. Sel suları özellikle parke taşı döşenmiş yollardaki taşları da yerinden sökerek önüne katıp sürükledi. Çökmelerin yaşandığı yollardaki çöp tenekeleri de çukurlara düştü. Sel sularının önüne katıp götürdüğü toprak ve mıcır bazı iş yerlerinin bahçelerine doldu. Sel esnasında yaşanan toprak kayması sonucu park halindeki bir traktörün üzerine de eski Güney İlçe Asker Alma Şube Müdürlüğünün binasının bahçe duvarı yıkıldı. Bir vatandaşa ait traktör, üzerine devrilen taşların altında kaldı.

300’e yakın eve su verilemiyor

Felaketin ardından bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi, Güney Belediyesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edilirken, belediye ekipleri dün geceden bu yanan bölgede temizlik çalışması yaparak yolları temizliyor. Sel, içme suyu şebeke hattına da zarar verince dün geceden bu yanan ilçe genelinde kesik olan sular öğlen saatlerinden itibaren arızaların onarılması ile verilmeye başlandı. İçme suyunun şuanda 300’e yakın eve verilemediği öğrenildi.

İlçe sakinleri ise hafta başında yaşanan dolu felaketinin şokunu atlatamadan dün gece de yaşadıkları sel faciasının şaşkınlığını yaşadıklarını ve korktuklarını belirtti.

İlçede ekipler tarafından başlatılan temizlik ve hasar tespit çalışmaları devam ederken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı belirtildi.