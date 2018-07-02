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02 Temmuz 2018 15:11

Denizli’nin ihracatı Haziran ayında yüzde 8,2 arttı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, “Denizlili ihracatçılar, aylık yüzde 8,2’lik, 6 aylık dönemde ise yüzde 18,1’lik artış yakaladı” dedi.

Denizli’nin ihracatı Haziran ayında yüzde 8,2 arttı

02 Temmuz 2018 15:11


Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) üzerinden gerçekleştirilen ihracat, yüzde 1 artışla 206 Milyon Dolar’ı geçti. TİM de, haziran ayının ihracat verilerini açıkladı. Buna göre, ülke ihracatı yüzde 5 artışla 12 Milyar 601 Milyon 664 Bin Dolar oldu. Türkiye’nin yılın ilk yarısındaki ihracatı ise, 7,4 artış ile 81 Milyar 910 Milyon 726 Bin Dolar’a ulaştı.



“Denizli, ihracatta artışını sürdürdü”


DTO Başkanı Erdoğan, yıl sonu için belirlenen ihracat hedefine ulaşma yolunda büyük bir inançla ilerleyen ihracatçıların, artış trendini üst üste 20’nci ayda da hız kesmeden devam ettirdiğini belirtti. Sadece Türkiye’nin değil Denizli’nin ihracatının da artışını sürdürdüğünü aktaran Başkan Erdoğan, “TİM tarafından açıklanan verilere göre, ihracatımız haziran ayında yüzde 8,2 oranında arttı ve 274 Milyon 44 Bin Dolar’a yükseldi. Denizli ihracatı, Ocak-Haziran arasını kapsayan 6 ayda ise, yüzde 18,1 artarak 1 Milyar 685 Milyon 429 Bin Dolar oldu. İhracatçımız, başarısıyla, kendisine gösterilen ilginin karşılığını, her zaman ki gibi son kuruşuna kadar ülkemize ve şehrimize katma değer olarak kazandırdı. Aynı azimle, ihracat seferberliğinde en önde yürümeye devam edecek, yıl sonu ihracat hedefini yakalamak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Bizi başarısıyla sevindiren ihracatçılarımızı kutluyor, bol ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.




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