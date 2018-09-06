Merkezde, öncelikle 65 yaş üstü kişiler, kanser hastalığı, kronik hastalıkları olanlar (kronik böbrek yetmezliği, KOAH, kalp yetmezliği, romatolojik hastalıklar, kan hastalıkları, kronik karaciğer hastalıkları, dalak yetmezliği ya da yokluğu), gebeler, organ nakil alıcıları, yüksek riskli teması olanlar (kan, cinsel, vücut sıvıları ile temas gibi) olmak üzere tüm erişkinler için bağışıklık kazanmaları sağlanacak.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Turgut merkezle ilgili yaptığı açıklamada, aşıların en başarılı koruyucu sağlık müdahalesi olduğunu ve halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Turgut, aşıların, doğrudan ve dolaylı etkiyle birçok hastalığın oluşmasını ve yayılmasını engellediğini ve son derece güvenilir biyolojik ürünler olduğunu vurguladı. Turgut, aşılamayla oluşacak istenmeyen etkilerin görülme oranının, aşılanmama halinde meydana gelecek hastalıkların neden olduğu sakatlık ve ölüm olasılığından karşılaştırılamayacak kadar düşük olduğunu kaydetti.

Merkezin tüm dünyada uygulanan kılavuzlar, Sağlık Bakanlığı’nın önerileri ve bilimsel veriler dikkate alınarak, standardize edilmiş kılavuzlar ve formlar eşliğinde hizmet vereceğini anlatan Prof. Dr. Hüseyin Turgut, merkezden risk grubunda tanımlanan kişilerin tamamen ücretsiz hizmet alabileceğini ve aşı yaptırabileceğini söyledi.