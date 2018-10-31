Denizli'nin ilk kız güreş takımı Çivril'de kuruluyor

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir ortaokulda güreşe yeteneği olan kız öğrencilerden oluşan güreş takımı kurulacağı ve takımın Denizli'de ilk olacağı belirtildi.

Cumhuriyet Bayramı haftası kutlamaları nedeniyle Çivril İlçe Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen spor müsabakalarında okulundaki öğrencilerinin spora eğilimli olduğunu gözlemleyen Özdemirci Orta Okulu Müdürü Özgür Kayaoğlu, okulda bir kız güreş takımı kuracaklarını açıkladı. Okulda eğitim gören 35 kız öğrenciden atletizm ve güreşe yeteneği olanları düzenledikleri müsabakalarda yarıştıran Kayalıoğlu, Denizli'den gelen milli sporcu ve antrenörlerin de izlediği maçlarda 12 öğrencinin güreş sporuna başlaması gerektiğini belirtti.

Özdemirci Orta Okulu kız öğrencilerin spora olan yeteneklerinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Kayaoğlu, spora ve eğitime yönlendirilen her kız öğrencinin ülkenin geleceği adına bir kazanç olduğunu vurguladı. Kayaoğlu, kırsal bölgelerde kızların eğitim hayatının devam etmesi ve sosyal hayata dahil edilmesi için eğitimlerini devam etmesi gerektiğini belirterek, Bunun için öğrencilerin yeteneklerinin erken dönemlerde keşfedilmesi ve ona göre yönlendirilmeleri gerek. Biz Özdemirci'de başlattığımız çalışma ile okumak isteyenleri okumaya, spora yetenekli olanları spora yönlendirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Çivril İlçe Spor müdürlüğü tarafından düzenlenen spor müsabakalarında ortaokullar düzeyinde Özdemirci Orta Okulu kız öğrencilerin spora yetenekli olduklarının ortaya çıktığını ifade eden müdür Kayaoğlu, “İlçe spor müdürlüğümüz tarafından düzenlenen müsabakalarda okulumuzdan iki kız öğrenci atletizmde dereceye girdi. Kızlar arasında yapılan güreş müsabakalarında da okulumuz öğrencilerinin güreşe yetenekli olduğu, Denizli'den gelen antrenörler tarafından gözlemlendi ve çocukların güreşe yönlendirilmesi gerektiği, Çivril'de kız güreş takımı kurulması gerektiği belirtildi. Yapılacak çalışma ile Özdemirci mahallemiz güreşçi merkezi olabilir. Bu mahallemizin çocukları spora, özellikle güreşe çok yetenekli” dedi.