Denizlispor 12 haftada 25 puan topladı

Lig'in güçlü ekiplerinden Denizlispor, oynadığı 12 karşılaşmada 25 puan toplayarak 3. sıradaki yerini koruyor.

Ligde 3. sırada bulunan Denizlispor'da moraller yerinde. Yeşil-siyahlı ekip ligde oynadığı 12 karşılaşmanın 8'ni kazanırken, 1 maçta berabere kaldı. Denizlispor 3 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Denizlispor artı 9 averaj üstünlüğünü de koruyarak 25 puan ile ligin 3. sırasında bulunuyor. Yeşil-siyahlı ekip milli maç dolayısı ile ara verilen ligde 25 Kasım'da kendi evinde Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.