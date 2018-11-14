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Denizlispor 12 haftada 25 puan topladı

Spor Toto 1.

Lig'in güçlü ekiplerinden Denizlispor, oynadığı 12 karşılaşmada 25 puan toplayarak 3. sıradaki yerini koruyor.


Ligde 3. sırada bulunan Denizlispor'da moraller yerinde. Yeşil-siyahlı ekip ligde oynadığı 12 karşılaşmanın 8'ni kazanırken, 1 maçta berabere kaldı. Denizlispor 3 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Denizlispor artı 9 averaj üstünlüğünü de koruyarak 25 puan ile ligin 3. sırasında bulunuyor. Yeşil-siyahlı ekip milli maç dolayısı ile ara verilen ligde 25 Kasım'da kendi evinde Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

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