Denizlispor 52 yaşındı

kuruluş yıl dönümü meşaleli görsel şölen ile kutlandı.

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Denizlispor, kuruluşunun 52. yılını coşku içerisinde kutladı. Akşam saatlerinde Çınar Meydanda bir araya gelen yaklaşık bin kişilik yeşil-siyahlı taraftar grubu tezahüratlar ve şarkılar söyleyerek kutlama yaptı. Ardından Denizlispor Kulüp Başkanı Mustafa Üstek ve beraberindeki kulüp yöneticileri pasta kesti.

Başkan Üstek, pasta kesimi sonrası taraftarlara bir müjde vererek yarın gerçekleştirilecek olan genel kurulda tekrardan başkan adayı olacağını söyledi.

Gazi Bulvarına yürüyen taraftarlar, sağlı sollu kaldırımlara geçerek yaktıkları meşaleler ile görsel şölene imza attı.