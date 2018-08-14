Denizlispor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Lig ekiplerinden Denizlispor, ligin 2. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Lig’in 2. haftasında 19 Ağustos Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Denizlispor, bu mücadelenin hazırlıklarına başladı. Antrenman Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde, Haluk Ulusoy Tesisleri’nde akşam saatlerinde yapıldı. Gazişehir Gaziantepspor maçı hazırlıklarına ısınma hareketleri ile başlayan yeşil siyahlılar 5’e 2 ile devam etti. Antrenman daha sonra yarı sahada top kapma ve taktik idman çalışması ile sona erdi. Antrenmana sakatlığı süren Mbamba katılmazken, sağ üst adalesinde kanama meydana gelen Asım Aksungur, düz koşu çalışması yaptı. Yeşil-siyahlı takıma geçtiğimiz günlerde transfer olan Mehmet Taş ise takımla ilk kez çalıştı.

Osman Özköylü: “Kaybettiğimiz bu maçı telafi etmenin yollarını arayacağız”

Antrenmanda gazetecilerin sorularını cevaplayan Teknik Direktör Osman Özköylü, Adana Demirspor deplasmanında geçtiğimiz hafta kaybedilen Gazişehir Gaziantepspor maçını telafi etmenin yollarını arayacaklarını belirterek, “Kazanmayı çok istemiştik ve bunun karşılığı olan oyunu da mücadeleyi de ortaya koyduk. Ortaya konan oyun, mücadele, takımın sahadaki coşkusu hakikaten bizi de taraftarı da çok mutlu etti. Tarafların maçtan sonraki o güzel tepkisi bizim adımıza çok çok önemliydi. Çünkü biz bu maçta bir şeyleri kazanmayı hak etmiştik, puan olarak kazanamadık ama taraftarımızın güzel tepkisini kazandık. Onların alkışı bu takıma moral verdi, ilerisi için hepimize umut verdi. Artık önümüze bakacağız ve bu hafta Adana Demirspor deplasmanında kaybettiğimiz bu maçı telafi etmenin yollarını arayacağız Biz iyi bir takımız iyi bir takım olacağız. Evet, eksiklerimiz var daha yüzde 100’ü ile hazır olmayan oyuncularımız var” dedi.

Abdülkerim Bardakçı: “Bu haftanın üstüne koyarak oynarsak oradan galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum”

Pazar günü oynanacak olan Adana Demirspor maçında, geçtiğimiz hafta oynadıkları oyunun üzerine biraz daha koyarak oynarlarsa galibiyetle ayrılacaklarını ifade eden Abdülkerim Bardakçı da, “Bizim bu maçta oyunumuza göre galip gelmemiz lazımdı ama bazen böyle şeyler olabiliyor. Sezona çok iyi başladığımızı düşünüyorum mağlubiyet hariç tabii. Şu anda baktığımız zaman ilk haftada en iyi takım oyunu oynayan takım biz gibiydik. İnşallah bunu sürdürdüğümüzde Denizlispor’u hedeflediği yere ulaşacağız Allah’ın izniyle. Yeni bir takımız herkes birbirini tam anlamıyla tanımıyor. Birkaç hafta daha geçince her şey tam olarak yerine oturacak. Bu haftadaki oyunumuzun biraz daha üstüne koyarak oynarsak oradan galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Kerem Can Akyüz: “2-3 hafta içinde takım rayına oturacaktır"

Gazişehir Gaziantepspor maçında takım olarak iyi oynadıklarını fakat bazı aksaklıkların olduğunu ifade eden Kerem Can Akyüz ise, çalışmaların yoğun geçtiğini ve karamsar bakılmaması gerektiğini belirterek, “Takım olarak iyi oynadık, yeni takım olduğumuz için bazı aksaklıklar olmuş olabilir ama maçın genelinde iyi oynadığımızı düşünüyorum. Pozisyonlarımız da var, Mehmet Akyüz o golü atsaydı şu anda çok farklı şeyler konuşurduk. Ne yazık ki futbol, Mehmet abi de tabii bunun telafisini fazlasıyla yapacaktır. Takım olarak iyiydik, çok kötü bir durum yok bence. Futbolun gerekliliği atamayana atıyorlar. Kötü de oynamadık, bireysel olarak herkes elinden geleni yaptı, mücadelesini verdi. Hava sıcak, yaz aylarında maç oynamak da kolay değil. Bundan sonrası iyi olacak, karamsar bir durum yok. Bence her şey güzel olacak. Çalışmalar yoğun geçiyor, kamptan çıkınca bir yorgunluk oluyor, ilk maçlar o yorgunluğu atma zamanı oluyor. 2-3 hafta içinde takım rayına oturacaktır” dedi.