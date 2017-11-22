Denizlispor, Balıkesirspor Baltok hazırlıklarına devam ediyor

Lig’in 13. haftasında konuk edeceği Balıkesirspor Baltok maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 1. Lig’in 13. haftasında evinde Balıkesirspor Baltok’u ağırlayacak Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesisleri’nde Teknik Direktör Reha Kemal Erginer yönetiminde çalıştı. Erginer, idman öncesi oyuncularla bir toplantı yaptı. Yeşil-siyahlı oyuncular daha sonra düz koşu yaptı. Futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından topla çalışırken, Alperen Yazıcı takımdan ayrı çalıştı.

Evinde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 yenilgi alan yeşil-siyahlı ekip, rakip kaleye 6 gol atarken, 5 tane golü kalesinde gördü. Evinde 9 puan toplayan Denizlispor, 11 puanla ligde 16. sırada yer alıyor.