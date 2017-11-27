Denizlispor - Balıkesirspor maçının ardından

Lig’in 13. haftasında sahasında konuk ettiği Balıkesirspor Baltok’a 2-0 mağlup oldu. Maç sonunda her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.

Maç ile ilgili açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, “Bu maçın son haftaların en zor maçı olacağını, çünkü rakibimiz geride kalan haftaların tümünde gol atmış bir takım. Özellikle topları değerlendiremediğinizde, gereksiz top kayıplarını ceza olarak kolay kesen bir takım. Aslında iyi hazırlandık ama hazırlanmaktan ziyade istediklerinizi sahaya yansıtmak önemli. Bu anlamda maçın ilk yarısına baktığınızda, sıkıntılar yaşadık. Kolay top kayıpları yaptık, atakları sonlandıramadık. İyi oynamama kabul edilebilir, mağlubiyet de kabul edilebilir ama takımın mücadele seviyesinin düşük olması kabul edilemez. İlk yarıda o istediğimiz o mücadeleyi gösteremedik. Rakip ile daha sıcak temas yapmamız gerekirdi. Daha çok ikili mücadeleye girmemiz gerekirdi. Ama bunu biz rakibe hissettiremedik. İkinci yarı daha derli toplu oynadık ama orada da üçüncü bölgede üretken olamadık. Buraya gelmeden önce de, geldikten sonra belli sıkıntıların olduğunu bilerek buraya geldik. amacımız, ilk yarı bitene kadar toplayabildiğimiz kadar puan toplamak. İkinci yarı bizleri ve tüm Denizli’yi daha iyi bir Denizlispor bekliyor, tüm amacımız budur” dedi.

Mağlubiyetin sorumlusunun tüm takım olduğunu belirten Erginer, “Mağlubiyetin sorumlusu takım. Bu takımın içinde tüm futbolcular da var, biz de varız. Bu tenis değil, herhangi birinin üstüne yıkılacak bir şey değil, bu takım oyunu, kazanıyorsa da kaybediyorsa da” diye konuştu.

Devre arasında transfere ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Erginer, transfer edilecek oyuncularının hem sezon içinde hem de gelecek yıl içinde Denizlispor’a hizmet edecek oyuncuların alınması gerektiği söyledi.

Balıkesirspor Baltok cephesi

Oyuncularına hiçbir zaman bir puan için oynayın demediğini belirten Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Can Cangök, lige maç başına baktıklarını söyledi. Cangök, “Maçı ilk yarı 2-0 sıfır yapınca ikinci yarı biraz daha bekleyerek oynamaya çalıştık. İkinci yarı biraz daha kontra yapabilseydik, top kayıplarını biraz daha fazla yaptık. Bizim için çok önemli bir üç puandı ama Denizlispor da çok iyi bir takım. Bu zor şartlarda buradan üç puan çıkarmak kolay değildi. Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum, Denizlispor oyuncularını da tebrik etmek lazım. Bu lig gerçekten zor. Kimin nerede kimi yeneceği hiç belli olmuyor. Zaman zaman basit hatalar yaptık, topu yere indirebilseydik daha iyi işler yapabilirdik” ifadelerini kullandı.

Amaçlarının Play-off’tan kopmamak olduğunu dile getiren Cangök, “Bu maçı alırsak, nereye geleceğimizi biliyorduk. Bu galibiyetle kendimizi 6. sıraya, Play-off’un içine attık. Oradan kopmamak istiyorduk” diye konuştu.