Denizlispor Başkanı Üstek’in, Fatih Tekke yorumu

Neticede karar vereceğiz kim takıma katkı verecekse ona göre yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Denizlispor’da bugün olağan genel kurul gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut Başkanı Mustafa Üstek, tek liste halinde aday oldu. Genel kurulda Üstek haricinde aday çıkmadı. Denizli Atatürk Stadyumu toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurulun Divan Başkanlığını Mustafa Topuz yaptı. Genel kurulu öncesi Başkan Üstek, gazetecilerin sorularına cevapladı. Takımda geçen seneye nazaran transfer yasağı ve maddi sorunlar bulunmadığına dikkat çeken Başkan Üstek, Denizlispor’u bu sezon hak ettiği yere getirmek için daha fazla çalışacaklarını söyledi. Takımdan ödemelerden yana her hangi bir sorunun bulunmadığını yenileyen Başkan Üstek, “Bayrağı tekrar alıp devam ettirmek için karar aldık. Başta Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan bizleri tekrar bu yolda görmek istediler. Bizde üzerimize düşen görevi yapacağız... İnşallah hayırlısı ile Denizlispor’ı hak ettiği yere getireceğiz. Yeni sezonda hedef hep mevcutların üzerine yenisini koyarak gideceğiz. Bir anda hepsi olmuyor ama çok şükür bu sene transfer yasağımız ile ilgili, FİFA’dan, mevcut kadrodan ve hacizlerden hiç kimseden çok şükür bir derdimiz yok. Her kesin parasını tıkır tıkır ödüyoruz. Sadece biriken bu sezon ki; futbolcuların alacağı kaldı. Bunlarında en kısa sürede ödemelerini yapacağız. Onun için maddi anlamda sıkıntı olmadığı sürece başarı kendiliğinden geliyor. Her zaman maddiyat bir tık önde duruyor bunu aşamadığın sürece de başarı gelmiyor. Onun için inşallah bunlarda hiç biri yok. Daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

“Mevcut kadromuzu hemen hemen koruyacağız”

Sorular üzerine transferler konusuna değinen ve mevcut kadronun hemen korunacağına işaret eden Başkan Üstek şunları söyledi; “Transferler konusunda görüştüğünüz isimler var. Mevcut kadromuzu hemen hemen koruyacağız. Aissati bile özellikle bugün tekrar aradı sağ olsun ‘siz varsanız bende varım’ dedi. Kappel ‘Başkanım ve Türk futbolunda mutlu oluyorum, kalmak istiyorum’ diye kendisi arıyor. Nende bunlar? Maddi sıkıntılar yok artık. Her kes biliyor ki; bu kulüpten bugün olmasa da 15 gün sonra 1 ay sonra para alacaklarına eminler. Onun için inanın teklif eden, gelmek isteyen bir çok hoca var. Futbolculardan da haber gönderenler var... Onun için biz oturacağız yönetim kurulumuz ile görev vereceğimiz hocamız ile neler yapabileceğiz, kimler bizim bu takımımıza faydalı olabilecek, görüşeceğiz daha sonrasında da transfer çalışmalarına başlayacağız” dedi.

Tekke önümüzdeki sezon takımın başında olmayacak diyemem

31 Mayıs da Fatih Tekke’nin sözleşmesinin biteceği Denizlispor’da takımın başına kimlerin getirilmesinin planlandığı soruları üzerine ise Başkan Üstek, “Önümüzdeki sezona kim bizim takımımıza daha iyi katkı verebilecek daha iyi yerlere taşıyacaksa öyle bir hoca olacak. İleri ki; günler bunlar anlaşılır. bu hocalırn içinde Fatih Tekke’de var. Fatih Tekke ile de görüşülecek” yanıtını verdi.

Başkan Üstek bir başka gazetecinin, ‘Fatih Tekke önümüzdeki sezon takımın başında olmayacak diyebilir miyiz?’ sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Hayır şimdi olmayacak diyemeyiz çünkü onunla da görüşeceğimizi söyledim. Neticede karar vereceğiz kim takıma katkı verecekse ona göre yolumuza devam edeceğiz” dedi. Açıklamanın ardından genel kurula geçildi. Başkan Üstek 368 delegenin oyuyla tekrardan başkanlığa seçildi.