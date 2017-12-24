Denizlispor - Boluspor maçının ardından

Lig’in 17. haftasında Denizlispor, evinde konuk ettiği Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.

Alınan bu sonuçla ev sahibi yeşil-siyahlılar, düşme potasına girerek 14 puanda kaldı. Deplasmanda bir puan alan Boluspor ise 24 puanla 6. sırada yer aldı.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, maçı kazanmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

Erginer, “Bu maçtan 3 puan alarak, bir nebze de olsa kendimizi affettirmek istiyorduk. Çünkü önemli bir maçtı. Maça sancılı başladık, sakatlarımız, cezalılarımız ama bunların hiçbirini bahane etmedik, yine etmeyeceğiz. Ama değerlendirirken de bu total çerçevenin içerisinde değerlendiriyorum. İlk yarı pozisyon vermedik diyebilirim. Yarım pozisyonla golü yedik. İkinci yarı maç elimize geldi, gerekli pozisyonları bulduk. Bu kadro içinden olabileceğinden riskli oynadık, baktığınızda son dakikalarda bile 3-1’i yakalayacak pozisyonumuz var. Ama maalesef değerlendiremedik, 1-1’e razı olduk. Üzüntülüyüz, ama artık bundan sonrasına bakacağız” diye konuştu.

Daha sonra maçı değerlendiren Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “1 puan kazandık gibi görünüyor ama aslında 2 puan kaybettik. Deplasmanda alınan puanlar her zaman değerlidir. Bu maç için geçerli değil. Çünkü bu maça iyi hazırlandık, iyi oynadığımızı düşünüyorum, pozisyon olarak da üstündük. Değerlendiremedik, yapacak çok bir şey yok ama oyuncularım iyi mücadele verdiler, onları tebrik ediyorum. İlk yarının başında çok avans verdik, ondan sonra ciddi bir toparlanmamız oldu. ikinci yarı aynı konsantrasyonla başlarsak, çok daha farklı bir yerde bitirebiliriz. Benim inancım bu yönde, oyuncularıma da bunu söylüyorum. Bu arayı en iyi şekilde değerlendirip, taraftarlarımızın karşısına daha iyi bir şekilde çıkmak istiyoruz” dedi.