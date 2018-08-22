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22 Ağustos 2018 19:47

Denizlispor camiası bayramlaştı

Spor Toto 1.

Denizlispor camiası bayramlaştı

22 Ağustos 2018 19:47

Lig ekiplerinden Denizlispor bugün gerçekleştirdiği antrenmanın ardından bayramlaştı.


Denizlisporlu futbolcular, teknik heyet, yöneticiler ve bir grup taraftar bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Bayramlaşma töreni Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından yapıldı. Törene Başkan Mustafa Üstek, Teknik Direktör Osman Özköylü, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve taraftarlar katıldı. Törende bir konuşma yapan Başkan Üstek, futbolcuların aldığı Adana Demirspor galibiyeti ile çifti bayram yaşadıklarını ifade ederek, “Bu bayram gününü sevdiklerinizden ve ailenizden uzakta geçirdiğiniz için üzgünüz. Ancak bizler de birer aileyiz. Adana Demirspor galibiyeti ile bizlere erken bayram yaşattınız ve bayram neşemizi ikiye katladınız. Hatayspor maçını da kazanarak çıkışımızı sürdüreceğinize inanıyorum. Hepinizin bayramını tekrar tekrar kutluyorum” dedi.


Tören bayramlaşma ve sonrasında çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.




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