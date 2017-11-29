Denizlispor, Çaykur Rizespor maçını kazanmak istiyor

Lig’in 14. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Denizlispor, hazırlıklarını sürdürüyor.

Denizlispor, ligin 14. haftasında karşılaşacağı Rizespor maçının hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. Şemikler Haluk Ulusoy Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, Teknik Direktör Reha Kemal Erginer yönetiminde çalışmalar sürüyor. Bu sezon deplasmanda galibiyeti bulunmayan yeşil-siyahlı ekibin çalıştırıcısı Erginer, antrenman öncesi futbolcularla bir toplantı yaptı. Daha sonra düz koşu yapan oyuncular, yardımcı antrenörler yönetiminde ısınma ve teknik çalışmalar yaptı. Sakatlığı bulunan Sankoh, takımdan ayrı çalıştı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan kaleci Asil Kaan Güler, Rizespor deplasmanında ilk galibiyetlerini almak istediklerini, ondan sonra seriyi devam ettirmek istediklerini dile getirdi.

Futbolcularla yaptığı toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Erginer, çok çalıştıklarını ancak son toplarda etkili olmamaları nedeniyle istenilen sonuçları alamadıklarını söyledi.

Puan kayıplarına tahammüllerinin olmadığını dile getiren Erginer, “Ankaragücü ile Balıkesir maçı farklı maçlar. Ankaragücü yediğimiz goller duran toptu. Bu maçta ise ucuz goller yedik. Ankaragücü’nü kayıp geçtik, iç sahada telafi etmemiz lazımdı. Böyle mağlubiyetlere tahammülümüz yok. Zor geçeceğini bildiğimiz ama bu şekilde biteceğini düşünmediğimiz bir maçtı” dedi.

Rizespor maçı öncesi sakatlık ve cezalı futbolcuların yokluğu nedeniyle eksiklerden dert yanan Erginer, “Ara vermeden başladık, dün antrenmanımız vardı. Bugün dolu dolu bir antrenman var, yarın da antrenman yapıp yola çıkacağız. Çaykur Rizespor maçı bizim için telafi maçı olmalı. Rakip güçlü deplasmanda kazanamıyorsun, böyle şeyler yok futbolda. Siz sahaya çıkıp, kazanacak o duruşu, cesareti, karakteri gösteriyorsanız, kazanırsınız. Biz geliştirdiğimiz bu özelliklerin yanında, eksik olan taraflarımızı da ilerletmek istiyoruz. Her hafta bir iki cezalı yüzde yüz yaşıyoruz sakatlıklar uzun süredir devam ediyor" diye konuştu.