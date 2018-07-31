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31 Temmuz 2018 18:04

Denizlispor, Furkan Şeker’i kadrosuna kattı

Spor Toto 1.

Denizlispor, Furkan Şeker’i kadrosuna kattı

31 Temmuz 2018 18:04

Lig ekiplerinden Denizlispor, Boluspor’da forma giyen Furkan Şekeri’i renklerine bağladı.


Beşiktaş’ın alt yapısında yetişen ve geçen sezon Boluspor’da forma giyen 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Furkan Şeker, Denizlispor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Denizlispor Tesisleri’ndeki imza törenine Kulüp Başkanı Mustafa Üstek ve Başkan Yardımcısı Taner Atilla katıldı. İmza töreni sonrası Furkan Şeker, yeşil-siyahlı forma ve Denizlispor bayrağı ile poz verdi.


Öte yandan, Furkan Şeker, bundan önceki sezonlarda 2 kez daha Denizlispor forması giymişti.




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