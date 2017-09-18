Denizlispor - Giresunspor maçının ardından

Lig’in 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Denizlispor’u 1-0 mağlup etti. Maç sonunda iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.

Deplasmanda alınan 3 puanın çok önemli olduğunu belirten Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, Denizlispor’un eksik oyuncalara rağmen iyi mücadele ettiğini söyledi. Diyadin, “Oyunu ilk yarı ve ikinci yarı olarak ayırmamız lazım, çünkü ilk yarı Denizlispor, evinde oynamasına rağmen taktiksel olarak kendi sahasına çekilip, kontra ataklarla gol bulmak istiyordu. Biz de ilk yarı doğru oynamadık, çünkü göbekten oyunu zorladık. İlk yarı kısır ve gergin geçti. İkinci yarı çocuklarla konuşarak, daha sakin olup ve pozisyon bulmamız gerekiyordu. Nitekim pas yüzdesi ve pozisyon zenginliği açısından bizim adımıza olumlu geçti. Daha önce bulmamız gereken golü, 90+3’te bulmamız bizim adımıza sevindiriciydi. Daha önce söylediğim gibi, takımların puanı ve sıralaması ne olursa olsun, her maçın zor geçeceği muhakkak, deplasmandan üç puanla döndüğümüz için mutluyuz” diye konuştu.

Denizlsipor Cephesi

Yaptığı değerlendirmede çok üzgün olduğunu belirten Denizlispor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, “Açıkçası ne söyleyeceğimi bilmiyorum, inanılmaz derecede üzgünüm. Bu kadar koşan, varını yoğunu ortaya koyan, mücadele eden oyuncu kardeşlerimi tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiğimizi ama bunun bize yetmeyeceğini daha önce söylemiştim. Uzatmalarda gol yememiz gerçekten üzücü. Hem kendi adıma hem de bu büyük camiada çalıştığım için özür diliyorum. Bu maçta geride kaldı, artık önümüzde uzun maçlar var, uzun bir süre var. İnşallah bu şans da bize dönecek diye düşünüyorum. Ben futbolcu kardeşlerime güveniyorum, sonuna kadar devam edeceğiz” dedi.

Kendilerine yönelik çok eleştiri geldiğini belirten Şimşek, “Geçen yıl bu takım 4-5 puan aldı diye söylüyorlar. Geçen yıldan Alperen, Cenk, Kappel, Ziya, Anıl, Perovic, İsmail Haktan yok, 7-8 tane oyuncu yok. Eleştirirken de biraz gerçekçi olmak lazım. U20’den 4-5 çocuk aldık, eleştirirken biraz daha dikkatli olmak lazım diye düşünüyorum” diye belirtti.

Sakatlıklardan dert yanan Şimşek, sakat oyuncularının bir an önce dönüp, fedakarlık yapması gerektiğini vurguladı. Şimşek, “Şimdi artık fedakarlık zamanı, ufak bir ağrıda, oynamıyorum, maça çıkmıyorum antrenmana çıkmıyorum değil, şimdi taşın altına ellerini koymaları lazım. İnşallah onlar da bir an önce gelecek. Bu sakatlanan arkadaşlarımızın hiçbirisi antrenmanda sakatlanmadı, Cenk, Ziya, Barış maçta sakatlandı, Kappel’in geçen yıldan kalma popisi var, bu oyuncuların antrenman sakatlığı değil, maç sakatlığıdır bunun bilinmesi lazım” diye kaydetti.