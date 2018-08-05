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05 Ağustos 2018 11:41

Denizlispor Kulüp Başkanı Mustafa Üstek :

Denizlispor Kulüp Başkanı Mustafa Üstek, dün oynanan hazırlık maçında takımlarının sahadan 1-0’lık yenilgiyle ayrılmasının ardından bir açıklama yaparak “Gereken mesaj alınmıştır” dedi.

Denizlispor Kulüp Başkanı Mustafa Üstek :

05 Ağustos 2018 11:41


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, 1. Lige bu sene yeni yükselen AFJET Afyonspor ile kendi evinde hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0’lık skorla biten karşılaşma, AFJET Afyonspor’un’un ikinci devre attığı tek golle 1-0 sona erdi. Karşılaşmada sahadan mağlup ayrılan Denizlispor’un Başkanı Mustafa Üstek, bir açıklama yaparak karşılaşmayı değerlendirdi. Gereken mesajın alındığını belirten Başkan Üstek açıklamasında şunları söyledi:


“Bugün ciddi bir hazırlık karşılaşmasında takımımızı izledik. Takımımızda bulunan eksiklikleri gördük ve lig öncesi gereken çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Taraftarlarımızın hiç kuşkusu olmasın. Takımımız bu sene hedeflerinden kopmadan üst sıralara oynayacak güçtedir.”




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