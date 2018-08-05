Denizlispor Kulüp Başkanı Mustafa Üstek :

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, 1. Lige bu sene yeni yükselen AFJET Afyonspor ile kendi evinde hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0’lık skorla biten karşılaşma, AFJET Afyonspor’un’un ikinci devre attığı tek golle 1-0 sona erdi. Karşılaşmada sahadan mağlup ayrılan Denizlispor’un Başkanı Mustafa Üstek, bir açıklama yaparak karşılaşmayı değerlendirdi. Gereken mesajın alındığını belirten Başkan Üstek açıklamasında şunları söyledi:

“Bugün ciddi bir hazırlık karşılaşmasında takımımızı izledik. Takımımızda bulunan eksiklikleri gördük ve lig öncesi gereken çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Taraftarlarımızın hiç kuşkusu olmasın. Takımımız bu sene hedeflerinden kopmadan üst sıralara oynayacak güçtedir.”