Denizlispor kupada Sivas Belediyespor ile eşleşti

Eleme Turu kura çekiminde Sivas Belediyespor ile eşleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimlerine Denizlispor Kulübü adına yönetim kurulu üyesi Muhammed Üstek katıldı. Kura sonucunda yeşil siyahlı ekip Sivas Belediyespor ile eşleşirken deplasmanda oynayacak tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmanın

30 Ekim-1 Kasım tarihlerinde arasında yapılması bekleniyor.