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05 Temmuz 2017 20:22

Denizlispor, Moritz ile bir yıllık sözleşme imzaladı

TFF 1.

Denizlispor, Moritz ile bir yıllık sözleşme imzaladı

05 Temmuz 2017 20:22

Lig ekiplerinden Denizlispor, iç transferde çalışmaları kapsamında Cenk Güvenç’in ardından Andre Moritz’le de anlaşarak, bir yıllık sözleşme imzaladı.


Denizlispor, iç transferde daha önce prensipte anlaştığı Andre Moritz ile bir yıllık mukavele imzaladı. Takımla birlikte antrenmanlara çıkan Brezilyalı futbolcuya, geçen yıldan kalan ücreti ve bu yılın peşinatının ödemesi yapıldı. Brezilyalı orta saha oyuncusu Denizlispor’da futbol oynamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.


İç transferde imza atmayan sadece Sankoh’un kaldığını belirten Başkan Mustafa Üstek, yarın itibari ile onun da transferini bitirmeyi düşündüklerini söyledi.




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