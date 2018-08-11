Denizlispor sezonun ilk maçında Gazişehir Gaziantep’i ağırlayacak

Lig ekiplerinden Denizlispor, 2018-2019 sezonun ilk maçında kendi evinde Gazişehir Gaziantep’i konuk edecek.

Yeşil-siyahlı ekip sezon öncesi gerçekleştirdiği yeni transferlerle adeta kadrosunu sil baştan yenilerken, Denizlispor yarın kendi evinde ligin güçlü ekiplerinden Gazişehir Gaziantep’i ağırlayacak. Denizli Atatürk Stadı’nda yarın 21.45’de başlayacak karşılaşmayı Onur Özütoprak yönetecek. Yeşil-siyahlı ekip sezon öncesinde Süper Lig ve 1. Lig’den olmak üzere toplamda 12 takımdan 13 futbolcu transferi gerçekleştirdi. Denizli temsilcisi, 3 futbolcuyu kiralık olarak alırken, 9 futbolcuyu ise doğrudan renklerine bağladı. Denizlispor ayrıca iç transferde de istediğini alırken bu sezon eski futbolcularından Ismaıl Aıssatı, Cenk Güvenç ve Burak Altıparmak ile de sözleşme yeniledi. Denizlispor ayrıca kendi alt yapısında yetişen Mustafa Teke, Ali Eren Yalçın, Asım Aksungur, Mustafa Özgür’den oluşan 4 ismi de A takımı kadrosuna kattı.

Denizlispor yenilenen kadrosu ile yarın ilk defa taraftarının karşısına çıkacak.