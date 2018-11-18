Denizlispor U21 takımını 4-0 mağlup etti

Lig ekiplerinden Denizlispor, milli maç nedeniyle ara verilen ligde U21 takımı ile hazırlık maçı yaptı. Karşılaşmada Denizlispor profesyonel takımı, U21'i 4-0 mağlup etti.

Keyifli bir ortamda gerçekleşen karşılaşmayı Denizlispor Kulüp Başkan Yardımcısı Taner Atilla, Futbol Şubeden Sorumlu Asbaşkanı Ali Fırat, yönetim kurulu üyesi Recep Dayı, altyapı antrenörleri tamamı ve altyapı futbolcularının aileleri de izledi. Karşılaşmada profesyonel takım, U21 futbol takımını Seddar Karaman(2), Mehmet Akyüz ve Ziya Alkurt'un golleriyle 4-0 mağlup etti.

Öte yandan, Denizlispor önümüzdeki hafta oynayacağı Giresunspor karşılaşma hazırlıklarını hafta içi yapacağı antrenmanlar ile sürdürecek.