İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizlispor U21 takımını 4-0 mağlup etti

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Denizlispor, milli maç nedeniyle ara verilen ligde U21 takımı ile hazırlık maçı yaptı. Karşılaşmada Denizlispor profesyonel takımı, U21'i 4-0 mağlup etti.


Keyifli bir ortamda gerçekleşen karşılaşmayı Denizlispor Kulüp Başkan Yardımcısı Taner Atilla, Futbol Şubeden Sorumlu Asbaşkanı Ali Fırat, yönetim kurulu üyesi Recep Dayı, altyapı antrenörleri tamamı ve altyapı futbolcularının aileleri de izledi. Karşılaşmada profesyonel takım, U21 futbol takımını Seddar Karaman(2), Mehmet Akyüz ve Ziya Alkurt'un golleriyle 4-0 mağlup etti.


Öte yandan, Denizlispor önümüzdeki hafta oynayacağı Giresunspor karşılaşma hazırlıklarını hafta içi yapacağı antrenmanlar ile sürdürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.