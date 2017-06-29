Denizlispor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Lig ekiplerinden Denizlispor, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına başladı. Yeşil-siyahlılar, sezonun ilk antrenmanını bu akşam Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirdi.

Lig’de mücadele eden Denizlispor, teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde yeni sezon hazırlarına start verdi. Haluk Ulusoy Tesisleri’nde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Tam saha koşu çalışması ile devam eden antrenmanda daha sonra pas ve top çalma çalışması gerçekleştirildi. Sezonun ilk antrenmanı, son bölümde yapılan koşu çalışması ile tamamlandı.

Şimşek: "Burada olmaktan keyif alıyorum"

Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Yusuf Şimşek, futbola ilk defa başlayan biri kadar heyecanlı olduğunu söyledi. Şimşek, “Bir de kendi kulübüm olunca daha da heyecanlı hissediyorum. Güzel bir gün, inşallah bunu daha güzel başarılarla taçlandırırız. Mutluyum, huzurluyum, burada olmaktan keyif alıyorum” dedi.

"Ben futbolcu kardeşlerime güveniyorum"

Oyuncularının çoğunun tanıdığını belirten Şimşek, oyuncularla çok fazla konuşma imkanı bulmadığını, eksik oyuncuların gelmesiyle birlikte detaylı bir konuşma yapacağını söyledi. Şimşek, “Kendimizi anlatacağız, Denizlispor’un neler istediğini anlatacağız. Oyuncularımız belli, tanıyorum. Gelecek oyuncular var. Çok fazla zorluk çekeceğimizi düşünmüyorum, ben futbolcu kardeşlerime güveniyorum. İnşallah onlarla güzel şeyler başaracağız” diye konuştu.

"Buraya başarı endeskli geldiğimi söyledim"

Futbolcularla neler konuştuğunu aktaran Şimşek, “Geçen yıl zor şartlarda iyi işler başardınız. Bu sene daha iyi şeyler başarabilirsiniz dedim. Kendimden bahsettim, kendi takımım olduğunu, para pulun hep ikinci-üçüncü planda geldiğini, buraya başarı endeksli geldiğimi söyledim. Alt yapıdan oyuncular geldi, tekrar liste gelecek, kampa götüreceğiz. Eğer gerçekten bizimle olmaya adaylarsa, onlarla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kamp programı hakkında da konuşan Şimşek, 7 Temmuz’a kadar Denizli’de hazırlıkları yapacaklarını söyledi. Kendisinin kurs nedeniyle 2 Temmuz’da gideceğini ve takımın da 7’sinde Erzurum’da kampa gireceğini söyledi. İkinci etap kampın ise henüz belli olmadığını söyledi.