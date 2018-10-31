Denizlispor'da Ali Çetin dönemi

Lig ekiplerinden Denizlipor'da Başkan Mustafa Üstek görevi bırakma kararı aldığını açıkladı. Yeşil-siyahlıların yeni Başkanı Ali Çetin oldu.

Denizlispor Yönetimi, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda görevi bıraktığını açıklayan Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek, "Kongre kararı alınırken iki sorun vardı. Birincisi maddi problemler, ikinci sağlık problemimdi. Parasal sorunu çözdük. Sonra tedavime başladım. Basit bir rahatsızlık değilmiş hastalığım. Geçen hafta yetkiyi Başkan Yardımcısı Ali Çetin'e bıraktım. Gözüm arkada kalmadı. Tedavim uzayacağı için vekaleti asalete çevirelim dedik, bayrağı sen taşı dedik. O da kabul etti. Şimdi ben bırakıyorum. Yönetimimiz de Ali Çetin'i seçiyor. O da bu bayrağı en yukarı taşımak için çalışacaktır" dedi.

Ali Çetin: “Bu takım bu sene şampiyon”

Denizlispor'da başkanlığı devralan Ali Çetin, bırakma kararı alan Üstek'e hizmetleri için teşekkür edip elini öptü. Eski Başkan Üstek'e çiçek takdim eden Çetin, toplantıda yaptığı konuşmada, "Mustafa Üstek rahatsızlığı uzun süreceği için bu bayrağı sen taşı dedi. Ben de herkesin huzurunda söz veriyorum, bu bayrağı aldığım yerden daha yukarı taşımak için elimden gelen mücadeleyi vereceğim. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışacağız. Bu sene o sene. Bu yıl bu takım şampiyon" dedi.