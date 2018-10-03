Denizlispor'da bağış kampanyası

Denizlispor yönetimi ‘Şampiyonlukta Benim De Katkım Var' bağış kampanyası başlattı.

Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Yasin Özpek, ‘Şampiyonlukta Benim De Katkım Var' projesini hayata geçirerek bağış kampanyası başlattı. Özpek, başlattığı kampanya ile işadamları ve esnafı ziyaret ederek, kulüp adına bağış toplayacak. Özpek'in bağış için gerçekleştirdiği ziyaretler neticesinde kulübe ilk bağışı özel bir yem şirketi yaptı. Önceki dönemde Denizlispor'da Alt Yapı Asbaşkanlığı yapan Kulüp Yöneticisi yem şirketinin sahibi Ali Bozkır'ı ziyaret eden Özpek, ilk bağışı aldı. Yardımı gerçekleştiren Bozkır, her zaman Denizlispor'un yanında olduklarını belirtti. Denizlispor'un bu yıl büyük hedeflerini olduğunu aktaran Özpek ise, Denizlililerin bu başarıda katkısı olması için “Şampiyonlukta Benim De Katkım Var” projesini başlattıklarını kaydetti.