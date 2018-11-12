İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, personellerin sorunlarını dinledi

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, kulüp yöneticileri ve personeliyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.


Bugün Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, Başkan Ali Çetin'in yanı sıra Başkan Yardımcıları Taner Atilla ve Engin Şahin, yöneticiler ile kulüpte görevli personeller katıldı. Toplantıda, personelin sorunlarını dinleyen Başkan Çetin, sorunlara çözüm odaklı öneriler sunarak, “Bizler burada birer aileyiz. Sizlerin performansı a takımı direkt olarak etkiliyor. Hepinizin elinden geldiği gayreti göstererek çalıştığına inanıyorum. Sizlerden beklentimizi biliyorsunuz. Bu doğrultuda çalışarak bu takımı beraber şampiyon yapacağız. Bu kulüpte herhangi bir karmaşıklık olmamalı herkes görevini en iyi şekilde icra etmeli” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.