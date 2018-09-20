Denizlispor'da olağanüstü genel kurulu yapılamadı

Denizlispor'da bugün gerçekleştirilmesi gereken olağanüstü genel kurul yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 1 hafta sonrasına ertelendi. 338 kişinin kongre için yeterli olduğu genel kurula sadece 3 kişi katıldı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor olağan üstü kongreye gitti. Bin 83 aktif üyenin bulunduğu Denizlispor'da düzenli aidat ödeyen 506 kişinin kongrede oy kullanacağı öğrenilirken yeterli çoğunluğun ise 338 kişi ile sağlanacağı belirtildi. Kongre çağrısına rağmen yeşil-siyahlı ekipte bugün genel kurul yapılamazken haziran cetveline sadece 3 üyenin imza attığı kaydedildi. Genel kurula mevcut yönetim kurulu üyelerinin de gelmediği görüldü.

Kongre ile ilgili Denizlispor Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüzün bugün gerçekleşmesi beklenen olağanüstü genel kurul toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gelecek haftaya ertelenmiştir. Ertelenen olağanüstü genel kurul toplantısı 28 Eylül Cuma günü saat 18.00'de Denizli Atatürk Stadyumu basın toplantı odasında çoğunluk aranmadan gerçekleştirilecektir.”