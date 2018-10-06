Denizlispor'da Osman Özköylü ile yollar ayrıldı

Denizlispor'da son günlerde yönetimle arasında soğuk rüzgarlar esen Teknik Direktör Osman Özköylü ile Ümraniyespor yenilgisinin ardından yollar ayrıldı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, deplasmanda 3-0 kaybedilen Ümraniyespor karşılaşması sonrası ayrılık yaşandı. Denizlispor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımımızda teknik direktörlük görevinde bulunan Osman Özköylü ve ekibi ile yollarımız yönetim kurulumuzun kararı doğrultusunda ayrılmıştır” ifadelerine yer verildi.