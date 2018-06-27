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27 Haziran 2018 13:23

Denizlispor’da sağlık kontrolleri başladı

Yeni sezon hazırlıklarına 29 Haziran’da Afyon’da başlayacak olan Denizlispor’da Teknik Direktör Osman Özköylü ile oyucular Kerem Can Akyüz, Cihan Özkaymak ve Asil Kaan Güler kamp öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Denizlispor’da sağlık kontrolleri başladı

27 Haziran 2018 13:23


Yeşil-siyahlı takımda yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı. Takımda ilk olarak oyuncular Kerem Can Akyüz, Cihan Özkaymak, Asil Kaan Güler ve Teknik Direktör Osman Özköylü sağlık kontöründen geçti. Özel bir sağlık kuruluşunda gerçekleştirilen kontrollerde detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcuların sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri, radyolojik kontrolleri ve efor testinin yapılmasıyla tamamlandı.



“Cuma günü ilk çalışmamızı yapacağız”


Sağlık kontrolünden geçen yeni Teknik Direktör Osman Özköylü, “Henüz çalışmalarımıza başlamadık, şu anda iki gün boyunca sağlık kontrollerimizi yapacağız. Mevcut kadromuzda olan oyuncuların sağlık kontrollerini tamamlayıp ondan sora kampa gideceğiz. Cuma günü nasip olursa Afyon’da ilk çalışmamızı yapacağız” dedi.


Denizlispor’da tüm oyuncular iki gün içinde salık kontrolünden geçerek, yeni sezon hazırlıkları için Afyon’a gidecek.




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