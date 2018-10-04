Denizlispor'dan antrenmana çıkmayan oyuncular için açıklama

Denizlispor'da geçtiğimiz gün antrenmana çıkmayan oyuncular hakkında kulüp yönetiminden açıklama yapıldı. Açıklamada oyuncuların bireysel olarak antrenmanlarını yaptıkları belirtildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da oyuncular maaşlarını alamadıklarını öne sürerek geçtiğimiz gün yapılacak olan antrenmana çıkmadı. Yaşanan olay sonrasında Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Atilla, yazılı bir açıklama yaptı. Atilla, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bilindiği üzere takımımız dün akşam antrenmanına çıkmamış ve alacakları karşısında bir mesaj vermek istemiştir. Yapılan bu eylemi elbette doğru bulmuyorum. Kendileri sonuna kadar haklı ancak ligin henüz 8. haftasında iken bu şekilde bir tepki vermek son derece yanlıştır. Netice itibari ile bir olay yaşanmış ve buradan her iki tarafın çıkarması gereken dersler vardır. Olay saatinden bu yana gözlemlediğim şu ki bazı taraftarlarımız oyuncularımızı haklı bulmuş bazı taraftarlarımız yapılanı yanlış bulmuştur. Bu olay keşke hiç yaşanmasaydı. Ancak şu da unutulmamalıdır ki geride kalan 7 haftanın sonunda bize son derece güzel sonuçlar yaşatan ve bu sezon içinde inancımızı gün geçtikçe yükselten yine bu oyuncularımızdır. Takım açısından şunun bilinmesini isterim ki bu takımı ve bu oyuncuların çoğunu en iyi tanıyanlardan biri olarak geçen sezon en zor şartlarda da bizlerle birlikte takım için müthiş mücadele veren alacaklarını takımın riski karşılığında hiç sorun etmeyen oyuncularımızın asla ve asla kişiliğinden bir şüphe duyamam. Şunu da biliyorum ki tüm oyuncularımız bireysel de olsa antrenmanlarını yapmışlardır. Yönetim açısından ise 2 yıldan bu yana başta kulüp başkanımız olmak üzere tüm yönetim kurulundaki arkadaşlarım çok ciddi katkılar ortaya koymuşlardır.”

Atilla, hassas süreçlerden geçtikleri şu günlerde camia olarak iyice kenetlenip sadece futbol takımı olarak değil tüm şehir olarak bir bütün olup olumsuzluklardan daha da güçlü çıkmayı başarmaları gerektiği belirtti. Atiila, yaşanan bu olay karşısında tüm şehir olarak bir mesaj almaları gerektiğini söyledi.