Diğer
Kategoriler
01 Aralık 2017 12:11

Denizli’ye akıllı şehir ödülü

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının düzenlediği "Bilgi Toplumunun Yaşam Alanı: Akıllı Şehirler" temalı sempozyumda ödül aldı.

Denizli’ye akıllı şehir ödülü

01 Aralık 2017 12:11

23 ayrı akıllı şehir uygulaması ile Denizli Büyükşehir Belediyesinin Akıllı Şehir Uygulamaları ödülünü Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki verdi.


Denizli Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehir uygulamaları ile Akıllı Şehir Uygulamaları ödülüne layık görüldü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Dünya Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Günü dolayısıyla gerçekleştireceği "CBS Günü Sempozyum ve Fuarı" Ankara’da yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin ev sahipliğinde gerçekleşen törene, kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörden çok sayıda kurum katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın "Türkiye’de Örnek Akıllı Şehir Uygulamaları" konulu panele konuşmacı olarak katıldığı sempozyumun ana teması "Bilgi Toplumunun Yaşam Alanı: Akıllı Şehirler" olarak belirlendi. İki gün süren programda kurumlar akıllı şehir uygulamalarını tanıttı.


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesinin teknolojik altyapısı ile Türkiye’nin en önde gelen kamu kurumlarından biri olduğunu söyledi. Denizlililerin ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etmek için teknolojiyi yakından takip ettiklerini vurgulayan Başkan Zolan, kaynakları dengeli kullanan, çevre dostu ve sunduğu teknolojilerle vatandaşların hayatını kolaylaştıran bir Denizli için çalıştıklarını belirtti. Okul yolu Projesi’nden Adres Bilgi Sistemi’ne, yenilenebilir enerji üretiminden atıksu arıtma sistemine kadar onlarca akıllı şehir projesi yaptıklarını kaydeden Başkan Osman Zolan, şöyle konuştu: "Ankara’da onlarca kurum arasından böylesine önemli bir ödül almamız bizleri çok mutlu etti. Bu gurur hepimizin, Denizlimizin. Vatandaşlarımızın destekleriyle aldığımız bu ve benzeri ödüller bizlerin motivasyonunu daha da artırıyor, çalışma azmimize ve gücümüze güç katıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hedefimiz hemşehrilerimizin yaşam standartlarını daha da üst seviyeye çıkarmaktır" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
17
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç