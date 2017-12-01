Denizli’ye akıllı şehir ödülü

23 ayrı akıllı şehir uygulaması ile Denizli Büyükşehir Belediyesinin Akıllı Şehir Uygulamaları ödülünü Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki verdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehir uygulamaları ile Akıllı Şehir Uygulamaları ödülüne layık görüldü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Dünya Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Günü dolayısıyla gerçekleştireceği "CBS Günü Sempozyum ve Fuarı" Ankara’da yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin ev sahipliğinde gerçekleşen törene, kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörden çok sayıda kurum katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın "Türkiye’de Örnek Akıllı Şehir Uygulamaları" konulu panele konuşmacı olarak katıldığı sempozyumun ana teması "Bilgi Toplumunun Yaşam Alanı: Akıllı Şehirler" olarak belirlendi. İki gün süren programda kurumlar akıllı şehir uygulamalarını tanıttı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesinin teknolojik altyapısı ile Türkiye’nin en önde gelen kamu kurumlarından biri olduğunu söyledi. Denizlililerin ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etmek için teknolojiyi yakından takip ettiklerini vurgulayan Başkan Zolan, kaynakları dengeli kullanan, çevre dostu ve sunduğu teknolojilerle vatandaşların hayatını kolaylaştıran bir Denizli için çalıştıklarını belirtti. Okul yolu Projesi’nden Adres Bilgi Sistemi’ne, yenilenebilir enerji üretiminden atıksu arıtma sistemine kadar onlarca akıllı şehir projesi yaptıklarını kaydeden Başkan Osman Zolan, şöyle konuştu: "Ankara’da onlarca kurum arasından böylesine önemli bir ödül almamız bizleri çok mutlu etti. Bu gurur hepimizin, Denizlimizin. Vatandaşlarımızın destekleriyle aldığımız bu ve benzeri ödüller bizlerin motivasyonunu daha da artırıyor, çalışma azmimize ve gücümüze güç katıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hedefimiz hemşehrilerimizin yaşam standartlarını daha da üst seviyeye çıkarmaktır" dedi.