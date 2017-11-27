Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 17:06

Denizli’ye alınan 4 ambulans hizmete başladı

Sağlık Bakanlığı tarafından, 3’ü ilçe ve biri merkezde kullanılmak üzere gönderilen 4 tam donanımlı ambulans hizmete başladı.

Denizli’ye alınan 4 ambulans hizmete başladı

27 Kasım 2017 17:06


Sağlık Bakanlığı tarafından Denizli’de hizmete alınmak üzere gönderilen 4 tam donanımlı ambulans için valilik önünde tören düzenlendi. Törene Vali Hasan Karahan, Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ile davetliler katıldı.


Denizli’deki sağlık alanında verilen hizmetlerle ilgili olarak bilgiler veren İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, “Denizli’de 32 acil sağlık istasyonu ile 98 adet ambulansın hizmet veriyor. 400 personel ile yıllık ortalama 65 bin hastaya nakil ve sağlık hizmetinin veriliyor. Yeni ambulansların kentimiz için hayırlı olması temennisinde buluyorum” dedi.


Konuşmanın ardından Vali Karahan, ambulansların anahtarlarını ilgili sağlık personellerine teslim etti.


Ambulanslar, Acıpayam, Kale, Çivril Gümüşsu Mahallesi ile kent merkezindeki Bayramyeri bölgesinde kullanılmak üzere hizmete alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
12
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Cuma
    Sisli
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç