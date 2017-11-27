Denizli’ye alınan 4 ambulans hizmete başladı

Sağlık Bakanlığı tarafından Denizli’de hizmete alınmak üzere gönderilen 4 tam donanımlı ambulans için valilik önünde tören düzenlendi. Törene Vali Hasan Karahan, Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ile davetliler katıldı.

Denizli’deki sağlık alanında verilen hizmetlerle ilgili olarak bilgiler veren İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, “Denizli’de 32 acil sağlık istasyonu ile 98 adet ambulansın hizmet veriyor. 400 personel ile yıllık ortalama 65 bin hastaya nakil ve sağlık hizmetinin veriliyor. Yeni ambulansların kentimiz için hayırlı olması temennisinde buluyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Vali Karahan, ambulansların anahtarlarını ilgili sağlık personellerine teslim etti.

Ambulanslar, Acıpayam, Kale, Çivril Gümüşsu Mahallesi ile kent merkezindeki Bayramyeri bölgesinde kullanılmak üzere hizmete alındı.