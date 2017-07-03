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03 Temmuz 2017 13:45

Denizli’ye modern ve çevreci asfalt şantiyesi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Aktepe Mahallesi’nden Bozburun Mahallesi’ne taşınarak, modern bir tesisle hizmet verecek asfalt şantiyesi projesini inceledi.

Denizli’ye modern ve çevreci asfalt şantiyesi

03 Temmuz 2017 13:45


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Aktepe Mahallesi’nden Bozburun Mahallesi’ne taşınarak şehir dışına çıkartılacak asfalt şantiyesi inşaatında incelemede bulundu. Başkan Zolan’a Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Çevni ve beraberindekiler eşlik etti. 77 bin metrekare arsada yapılan tesis içerisinde 260 ton/saat kapasiteli asfalt plenti, 400 ton/saat kapasiteli soğuk karışım plenti yer alacağı ifade edilirken, kompleksin 2 kısımdan oluştuğu belirtildi. Asfalt plent kısmında idari bina, asfalt plenti-bitüm deposu, malzeme deposu, rootmix depo, tuz deposu, agrega stok alanları, atık malzeme deposu, kantar ve güvenlik binalarının bulunduğu kaydedilirken, kademe-atölye kısmında ise idari bina, kademe binası, atölye, iş makineleri park alanı, akaryakıt istasyonu ve güvenlik binalarının yer aldığı işaret edildi. Tüm imalatların yüzde 95 dolayında tamamlandığı, çevre ve yol düzenlemesinin ise devam ettiği kaydedildi.



Avrupa standartlarında


Tesisi inceleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Bozburun Mahallesi’nde bir süre önce yapımına başlanan asfalt şantiyesinde sona gelindiğini belirterek, modern ve çevreci tesisin kısa süre içinde hizmet vermeye başlayacağını müjdeledi. Aktepe Mahallesi’nde hizmet veren eski tesisin şehir içinde kaldığını, bu nedenle özellikle yakın çevrede rahatsızlık yarattığını kaydeden Başkan Osman Zolan, eski tesisinin günümüz ihtiyaçlarını da karşılamadığını belirtti. Başkan Osman Zolan, şöyle konuştu: “Denizlimiz kısa süre içerisinde doğalgazla çalışacak modern ve çevreci bir asfalt şantiyesine kavuşacak. Eski tesisimizi kapatacağız. Kentimizin tamamında asfalt ihtiyacını Avrupa standartlarında bir kaliteyle kendi tesisimizden karşılayacağız. Denizlimize şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun.”




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